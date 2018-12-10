У Олега Сенцова виявили органічне ураження серця [ Редактировать ]
У Олега Сенцова виявили органічне ураження серця, печінки та нирок, - повідомив його адвокат Дмитро Дінзе. Нині режисер у тюремній лікарні, жодних прогнозів щодо його одужання медики не дають.
Нагадаю, незаконно засуджений до 20 років ув'язнення український режисер Олег Сенцов 6 жовтня вимушено припинив голодування через призначення йому примусового харчування. За 145 днів протесту бранець схуд на 20 кілограмів.
Місяць тому він став першим українцем, номінованим на премію Андрія Сахарова "За свободу думки". Європарламентарі закликають Росію відпустити політв'язня на церемонію вручення, яка відбудеться у середу.
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