На Донбасі знищили двох бойовикі [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено минулої доби на сході країни. Ворог здійснив 14 обстрілів. З мінометів бойовики вели вогонь на Попаснянському напрямку на Луганщині, на інших ділянках - з гранатометів та стрілецької зброї.
За інформацією розвідки, двох найманців знищено, чотирьох поранено.
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