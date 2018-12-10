Бойовики 11 разів відкривали вогонь по українським позиціях

На передовій знову гаряче. Сьогодні там загинув український військовий, ще двох поранено. Бойовики вже одинадцять разів відкривали вогонь по наших позиціях, застосовували великі калібри. Після оголошення воєнного стану противник дедалі частіше влаштовує хаотичну стрілянину