Известный блогер из России Марьяна Ро выгнала родную мать из дома. Свой поступок 19-летняя звезда Youtube мотивировала тем, что ее мама леньтяйничает и не хочет работать, а запросы ее просто огромны.

"Она постоянно требует от меня деньги. И я действительно попросила ее уйти. Мне надоело ее обеспечивать", - цитирует "Обозреватель" слова юной блогерши.

Мама Марьяны Светлана Рожкова уверена, что о примирении с дочерью не может быть и речи. По словам расстроенной женщины, она оказалась на улице без средств к существованию. Светлана пожаловалась, что ей негде спать и денег на еду также нет.

"Меня дочь выгнала из квартиры, мне некуда было идти даже. Выгнала с чемоданами. В последнее время меня никто не кормил, со мной никто не разговаривал. Они заказывали еду из ресторанов, питались вместе с Ваней, а меня не звали за стол. Однажды она увидела, что я пью какао. Начала кричать и спрашивать, где я взяла деньги, какое я право имею распоряжаться ее средствами? Я по сути оказалась на улице без денег. Мне мои деньги не возвращали, поскольку я должна была покрыть какие-то долги за проживание в квартире", - рассказала женщина российским журналистам.

Отметим, Марьяна Ро считается одним из самых успешных блогеров в России. На YouTube-канал девушки подписано более шести миллионов человек.

К сожалению, как дети могут быть жестоки к своим родителям, так и наоборот. Ранее популярный российский певец отказался от дочери-инвалида.