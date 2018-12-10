Правила Facebook по публикации сексуального контента пополнились новыми ограничениями. В соцсети запрещено не только изображение полового акта и обнаженного тела, но и обсуждение сексуальных предпочтений и даже эротические намеки.

Об этом говорится в правилах сообщества Facebook в разделе, касающемся сексуальных домогательств.

В обосновании новой политики Facebook объясняет это борьбой с сексуальным насилием, секс-торговлей и домогательствами. Однако, помимо прямых актов прямого сексуального домогательства, таких, как предложений сняться в порно или заняться сексом, теперь запрещаются и намеки с эротическим подтекстом.

В новых правилах говорится, что соцсеть можно использовать для обсуждения проблемы домогательств и сексуального насилия, но нельзя для "побуждения к сексуальным контактам между взрослыми".

"Люди используют Facebook для обсуждения вопроса сексуального насилия или эксплуатации и привлечения внимания к нему. Мы понимаем важность этой проблемы и хотим позволить такие обсуждения. Однако мы не терпим содержимое, которое поощряет и координирует сексуальные встречи между взрослыми или способствует им", - говорится в правилах.

Под запрет в частности попали:

"Высказывания общего характера с сексуальным подтекстом, например "хочу развлечься сегодня вечером";

сексуально-провокационный сленг;

намеки с сексуальным подтекстом, например упоминание сексуальных ролей, поз или фетишистских сценариев;

сексуальных предпочтений (в том числе в отношении партнеров), состояния возбуждения, полового акта или действий сексуального характера (например, сексуального проникновения или самоудовлетворения), сексуализированных частей тела (например, груди, паха, ягодиц), гигиенического состояния гениталий или ягодиц.

Также правила Facebook теперь запрещают искать через него секс-партнеров, вести секс-переписку, и вообще как либо обсуждать свои сексуальные предпочтения, в том числе по половому признаку. Это объясняется в том числе различиями в культурах, пользователи которых общаются через Facebook .

"Мы также ограничиваем использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом", - говорится в правилах.

Новые правила Facebook распространяются также на принадлежащие ему Instagram и Facebook Messenger.

Правила размещения изображений сексуального характера на Facebook получили при этом ряд исключений. Так, разрешили публиковать изображения женской груди с сосками, если они изображают грудное вскармливание или результаты операции мастоэктомии и изображения гениталий, если они публикуются в образовательных целях или, например, демонстрируют результаты операции по смене пола.

Ранее нововведением "образвелся" Instagram - теперь он поможет незрячим "увидеть" фото.