Йому було 12 років

В Австралії помер найвідоміший у світі кенгуру на ім'я Роджер. Йому було 12 років. Зіркою соцмереж і телебачення він став завдяки надзвичайно розвиненим м'язам.

Усе своє життя Роджер провів у заповіднику. Туди його привіз засновник звіринцю Кріс Барнс, який урятував дитинча із сумки збитої машиною матері.

За словами Барнса, саме Роджер надихнув його на створення заповідника для кенгуру, в якому сьогодні живуть тисячі тварин.