В Австралії помер найвідоміший у світі кенгуру [ Редактировать ]
В Австралії помер найвідоміший у світі кенгуру на ім'я Роджер. Йому було 12 років. Зіркою соцмереж і телебачення він став завдяки надзвичайно розвиненим м'язам.
Усе своє життя Роджер провів у заповіднику. Туди його привіз засновник звіринцю Кріс Барнс, який урятував дитинча із сумки збитої машиною матері.
За словами Барнса, саме Роджер надихнув його на створення заповідника для кенгуру, в якому сьогодні живуть тисячі тварин.
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