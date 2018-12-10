Свято для індійських поціновувачів фантастики та світу аніме. У Нью-Делі відбувся восьмий фестиваль Comic Con. Яких персонажів можна було там зустріти - розповість Ольга Жидецька.

Фантастичний світ супергероїв, фентезі та комп'ютерних ігор прибув цими вихідними до індійської столиці Нью-Делі. Фестиваль Comic Con зібрав тисячі відвідувачів. Сюди вони прийшли, як кажуть: на інших подивитися, і себе показати. Деякі косплеєри - так називають людей, які вбираються як герої культових молодіжних книжок та відеоігор, добряче постаралися, щоб стати схожими на своїх кумирів. На створення деяких образів знадобилися місяці часу та максимум фантазії.

"Тут різноманітні речі. На мені є й піна, є й тканини різних видів, луска з блискіток, сітка. Дещо виготовлене з полімерних матеріалів. У мене зараз є майже все, про що мріє косплеєр", - говорить Коко, косплеєр.

Експозиції ж на фестивалі на будь-який смак. Від найсучасніших відеоігр до традиційної японської манги - чорно-білих коміксів на найрізноманітнішу тематику. Виявляється, в Індії в цього жанру є чимало прихильників.

"Манга охоплює дуже багато жанрів і ці історії дуже переконливі", - розповідає Сукріті, прихильниця манги.

Після Індії міжнародний фестиваль Comic Con продовжить свою подорож іншими країнами. А наприкінці травня - прибуде до Києва.