Ізраїль проводить на кордоні з Ліваном військову операцію "Північний щит". Армія виявила кілька тунелів, які ведуть на ізраїльську територію. За даними розвідки, їх побудували терористи з організації "Хізболла" для нападу на країну. Докладніше в матеріалі Антона Готліба.

Унікальні кадри, опубліковані прес-службою армії - терористи рухаються тунелем, потім помічають камеру, вона знімає їх в прямому ефірі, починають тікати і відбувається вибух. Це частина операції "Північний щит", що відбувається на ізраїльсько-ліванському кордоні. Головна мета - знищення терористичних тунелів.

"Метою цієї операції є знищення тунелів для нападу, побудованих "Хізболлою", з території Лівану на територію Ізраїлю. Ми діємо в рамках наших прав на суверенітет. Слід зазначити, що діяльність "Хізболли" з будівництва тунелів для нападу - є кричущим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН і, безумовно, є актом агресії. Ізраїль зробить все можливе, щоб захистити своїх громадян і свою територію", - наголошує Еммануель Нахшона, прес-секретар МЗС Ізраїлю.

Операція планувалася багато місяців. Прикордонні з Ліваном райони оголошені закритою військовою зоною. Туди перекинули частини інженерних військ, які поступово знищують один підземний хід за іншим. Ліван попередили - не наближатися до тунелів. Армія підтягла до кордону артилерію, піхоту і танки, на випадок ескалації.

"Ми позбавляємо наших ворогів "Хізболлу" і "Хамас" їх стратегічної зброї - тунелів. Той, хто атакує нас, повинен розуміти - відповідь буде нищівною і він сам буде в цьому винен. І "Хізболла" прекрасно це розуміє", - заявив Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Можливо, цим і пояснюється досить стримана реакція Лівану на дії Ізраїлю. Ліванська армія приведена у підвищену готовність, але не наближається до кордону.

"Хізболла" обмежилася заявою, що тунелі старі, не використовуються, тому сенсу в цій операції не було.

Втім, у ізраїльської розвідки інші дані. Там заявляють, що згідно повідомлень агентів у Лівані, терористи планували в разі війни перекинути на ізраїльську територію дві тисячі бойовиків, захопити прикордонні поселення і влаштувати там різанину.

Можливо, інформацію про тунелі було здобуто іншим шляхом, а дані про агентів в "Хізболли" злили в пресу навмисно. У всякому разі, з Бейруту надходять повідомлення про чистки в рядах цієї організації та загальну атмосферу підозрілості, що панує серед її керівництва.