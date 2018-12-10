В Україні катастрофічно бракує служителів Феміди. У деяких судах їх немає роками. Від цього страждають люди, які не можуть попросити захисту. А правоохоронці змушені відпускати злочинців і порушників без покарання. Про наслідки судового колапсу розповість Жанна Дутчак.

У Яремчанському міському суді кипить робота. Щоправда, не судова. Майстри перекривають дірявий дах і утеплюють стіни. А ось у кабінетах - "мертва" тиша.

Це зал судових засідань у Яремчанському міському суді. Вже кілька місяців приміщення пустує. Востаннє суддя засідав в цьому кріслі ще на початку серпня. Коли його Честь стукне молотком правосуддя і розпочне чергове засідання? - нині не знає ніхто!

Два роки тому тут звільнилися всі служителі Феміди. Більше року установа була без єдиного судді. Аж поки нарешті не з'явився один з Луганської області. Але він попрацював недовго - на початку серпня термін його повноважень закінчився.

"Починаючи із 7 серпня цього року у нас знову відсутні в суді всі штатні судді, правосуддя не здійснюється. Справи не розглядаються", - повідомила Галина Савчук, керівник апарату Яремчанського міського суду.

Проте суд працює в звичному режимі - в канцелярії справно приймають і реєструють усі позови та заяви.

"Людей звичайно менше зараз - бо знають, що суддів немає. Чекають, що буде суддя і більше буде позивних заяв. Раніше могло бути вдень і 10 позовів, а зараз - наполовину менше", - говорить Марія Абрамюк, старший секретар Яремчанського міського суду.

Працівники суду кажуть: кримінальні справи, які до них надходять після реєстрації пересилають до обласного апеляційного суду, а звідти - в інші районні суди. А ось цивільні - залишають у районі. Їх уже назбиралося чимало:

"Є справи які не розглянуті із 2016 року, з 2015 року чекають на суддю".

Така ситуація негативно впливає і на роботу поліцейських. Адже без рішення суду - ні розтин тіла зробити, ні вчасно побої в потерпілих зняти, ні навіть заарештувати злочинця.

"Протягом 72 годин необхідно звернутись із клопотанням щодо обрання запобіжного заходу. А у зв'язку із тим, що судді немає - це дуже велика проблема. Ми просто не встигаємо, і в деяких випадках - не затримуємо даних осіб", - наголосив Юрій Микитишин, заступник начальника Яремчанського відділення поліції, начальник слідчого відділення.

Через паралізовані суди можуть залишитися не покараними і щонайменше сотня водіїв, яких впіймали п'яними за кермом.

"Згідно чинного законодавства, в працівників поліції є три місяця часу для скерування даних матеріалів. У зв'язку із тим, що відсутні працівник суду, дане рішення унеможливлює і ми зобов'язані посвідчення водія повернути власнику, не притягнувши його до відповідальності", - розводить руками Тарас Равлюк, заступник начальника Яремчанського відділення поліції.

Нестача суддів - проблема не лише міста Яремче, але й інших міст Прикарпаття. В Івано-Франківському міському суді - із 22 місць, вакантна мало не половина.

Загалом по області бракує майже чотири десятка суддів.