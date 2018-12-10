Пожалуй, наверно каждый второй человек хотя бы раз в жизни одалживал кому-то деньги. Однако, своевременный возврат долга, далеко не всегда воплощается в жизнь. Происходит это от незнания элементарных примет и правил, связанных с этой процедурой, тогда как наши предки давно определились с магическими законами одалживания денег и успешно применяли их на протяжении многих десятилетий.

Давайте же узнаем, как правильно давать деньги в долг:

Купюры и монеты за свою "жизнь" проходят через огромное количество владельцев и практически все, за исключением абсолютно новых денежных знаков, являются носителями негатива. Именно поэтому при любой передаче финансов работает правило - не вручать их непосредственно из рук в руки. Следует помнить, что эта традиция распространяется и на одалживание денег. Никогда не вручайте сумму прямо должнику, а положите ее в специальный лоток, на стол или другую подходящую поверхность. Такие несложные действия очистят её от отрицательной энергии и сослужат добрую службу, как вам, так и получателю.

Руки в процедуре передачи денег играют почти сакральную роль. Приметы советуют давать в долг и возвращать кредит только правой конечностью. Считается, что правильные манипуляции с купюрами принесут вам благополучие в жизни. При этом не забывайте левую руку сложить в кукиш и спрятать за спиной, чтобы защититься от возможного скрытого негатива должника.

Постарайтесь сумму долга собрать мелкими купюрами. Ведь значительный номинал соответствует более мощному денежному потоку, что может привести к серьезным финансовым потерям, тогда как денежные знаки небольшого достоинства, напротив, обеспечат прибыль.

Не стоит давать в долг, если вы сомневаетесь по поводу возврата суммы. Такое подсознательное беспокойство непременно отразиться на намерениях должника, и вы действительно вряд ли получите назад свои деньги.

Прежде, чем становиться чьим-то кредитором, стоит иметь в виду, что с вами непременно поступят так же, как вы поступаете со своими долгами. Если знаете за собой некрасивую привычку забывать об одолженных суммах, то не стоит рассчитывать и на быстрый возврат собственных средств.

Момент возвращения долга можно использовать в собственных финансовых интересах, если немного схитрить. Попросите должника расплатиться с вами более крупными купюрами, чем те, что он получил в свое время от вас. Так вы сможете перенаправить в свою сторону денежные потоки, способствуя личному обогащению.

Есть и еще один абсолютно честный способ гарантировать рост собственных доходов при возврате долга. Для этого достаточно попросить вернуть чуть большую сумму, чем была занята. Стоит заметить, что здесь речь идет не о коммерческих процентах, а всего лишь о символической плате.

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