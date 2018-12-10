В Житомирской области прохожие случайно обнаружили труп мужчины в канале. Очевидцы немедленно сообщили об этом в местное отделение полиции, передает "Магнолия-ТВ". Правоохранители установили личность погибшего, а также молодого человека, с которым у покойного накануне возник конфликт.

Предположительно, двое друзей распивали спиртные напитки прошлой ночью, в ходе застолья между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. На теле погибшего были обнаружены следы побоев, а также глубокая рана на затылке. После убийства, подозреваемый выбросил тело в канал и накрыл ветками.

Убийцу задержали. По факту инцидента начато расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

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