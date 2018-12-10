В Словении столкнулись украинские автобусы, есть раненые и погибшая (фото) [ Редактировать ]
В Словении два микроавтобуса на украинской регистрации попали в смертельную аварию.
Об этом сообщили словенские СМИ со ссылкой на местную полицию.
Как отмечается, ДТП произошло на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба.
По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.
В результате ДТП погибла 63-летняя украинка, еще трое получили тяжелые травмы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.
От аварий не застрахован никто. Ранее мы сообщали, что скандальный российский актер попал в ДТП.
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