В Словении два микроавтобуса на украинской регистрации попали в смертельную аварию.

Об этом сообщили словенские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, ДТП произошло на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба.

По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, после чего в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.

В результате ДТП погибла 63-летняя украинка, еще трое получили тяжелые травмы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

От аварий не застрахован никто. Ранее мы сообщали, что скандальный российский актер попал в ДТП.