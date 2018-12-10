Лучше снимки 2018 года по версии National Geographic [ Редактировать ]
На прошлой неделе National Geographic объявил победителей престижного конкурса 2018 National Geographic Photo Contest. Было подано более 10 тысяч заявок в трех категориях ("Люди", "Места", "Дикая природа"), пишет Broadcast.
Фотограф Джессен Тодоров (Jassen Todorov) был удостоен главного приза за свою фотографию "Unreal", на которой изображены тысячи отозванных автомобилей, находящихся в пустыне.
Эта фотография также заняла первое место в категории "Места", а ее подпись гласит:
"Тысячи автомобилей Volkswagen и Audi бездействуют посреди пустыни Мохаве в Калифорнии. Модели, изготовленные в период с 2009 по 2015 год, не прошли проверку на выбросы в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды США. После скандала Volkswagen отозвал миллионы автомобилей. Снимая подобные сцены, я надеюсь, что мы все станем более осознанными и внимательными к нашей прекрасной планете."
Ранее стали известны победители конкурса смешных фото дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards.
по теме
Дикие 60-е: хиппи и мода на снимках Фрэнка Хабихта
Немецкий фотограф по прибытию в британскую столицу в 1960-х снял потрясающие кадры , передающие дух тех годов
Лихие 90-е: самые безумные наряды знаменитостей
90-е называют самым сумасшедшим и неоднозначным периодом среди всех модных эпох
В лесу случайно нашли оленя-альбиноса (фото)
Олени-альбиносы - довольно редкое явление, ведь они выглядят так из-за генетической мутации
Оззи Осборну - 70: самые яркие образы легендарного рокера
Оззи Осборн сделал безумие своей фишкой и невероятно сильно повлиял не только на музыку, но и на всю поп-культуру в целом
Регина Тодоренко вышла замуж: первые фото с церемонии
Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко официально вышла замуж