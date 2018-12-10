На прошлой неделе National Geographic объявил победителей престижного конкурса 2018 National Geographic Photo Contest. Было подано более 10 тысяч заявок в трех категориях ("Люди", "Места", "Дикая природа"), пишет Broadcast.

Фотограф Джессен Тодоров (Jassen Todorov) был удостоен главного приза за свою фотографию "Unreal", на которой изображены тысячи отозванных автомобилей, находящихся в пустыне.

Эта фотография также заняла первое место в категории "Места", а ее подпись гласит:

"Тысячи автомобилей Volkswagen и Audi бездействуют посреди пустыни Мохаве в Калифорнии. Модели, изготовленные в период с 2009 по 2015 год, не прошли проверку на выбросы в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды США. После скандала Volkswagen отозвал миллионы автомобилей. Снимая подобные сцены, я надеюсь, что мы все станем более осознанными и внимательными к нашей прекрасной планете."

Ранее стали известны победители конкурса смешных фото дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards.