Алла Пугачева показала поклонникам фотографию человека, на руках у которого она выросла.

Снимок, на котором изображены бабушка Примадонны Александра Кондратьевна Одегова и ее дедушка Архип Одегов, певица опубликовала в своем Instagram.

В подписи к снимку Пугачева отметила, что бабушка принимала активное участие в ее воспитании, а также добавила, что практически не помнит своего дедушку, который рано ушел из жизни:

"Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова / в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом". Спасибо ей. Царство небесное вам", - написала певица.

Поклонники Пугачевой отметили, что дочь певицы, Лиза, очень похожа на бабушку Примадонны.

Ранее Пугачева насмешила пользователей сети домашним видео.