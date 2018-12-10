Алла Пугачева поделилась редким семейным фото [ Редактировать ]
Алла Пугачева показала поклонникам фотографию человека, на руках у которого она выросла.
Снимок, на котором изображены бабушка Примадонны Александра Кондратьевна Одегова и ее дедушка Архип Одегов, певица опубликовала в своем Instagram.
В подписи к снимку Пугачева отметила, что бабушка принимала активное участие в ее воспитании, а также добавила, что практически не помнит своего дедушку, который рано ушел из жизни:
"Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова / в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом". Спасибо ей. Царство небесное вам", - написала певица.
Поклонники Пугачевой отметили, что дочь певицы, Лиза, очень похожа на бабушку Примадонны.
Ранее Пугачева насмешила пользователей сети домашним видео.
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