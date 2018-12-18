Фото: podrobnosti.ua

На календаре декабрь, предновогоднее настроение, суета. С невероятной скоростью промчался еще один год. Чемпионаты мира и Европы, зимняя Олимпиада, национальные первенства и турниры: одним словом, любителям спорта, да и самим спортсменам, скучать не пришлось. Впрочем, как всегда.

Каждый спортивный год завершается подведением итогов. И 2018 отнюдь не исключение. Поэтому давайте вспомним главные события уходящего года, которыми жила Украина, а также еще раз порадуемся за наших девушек и ребят!

Январь

Уже в начале месяца первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир Brisbane International в Австралии. Тогда еще 23-летняя спортсменка продемонстрировала великолепный теннис. Розыгрыши с ее поединков достаточно часто попадали в лучшие моменты игрового дня. Впоследствии это дало свои плоды: Свитолина повторила национальный рекорд, снова став третьей ракеткой мира.

Фото: Элина Свитолина

Впрочем, вспоминая украинский теннис, говорили не только об Элине. Еще, например, о Марте Костюк. 15-летняя киевлянка стала главной сенсацией первого в 2018 году турнира Большого шлема Australian Open. Марта сумела не только пройти через сито квалификации, обыграв более именитых соперниц, но и выиграть два матча в основной сетке соревнований, повторив достижение Украины 20-летней давности. Вполне вероятно, что она могла пройти и дальше, но в соперницы ей выпала соотечественница Свитолина, перед которой юная теннисистка сложила оружие.

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Столь яркое выступление на крупном турнире позволило Костюк совершить скачок на 278 позиций и стать 243-й ракеткой мира. Но на этом Марта не остановилась и выдала серию фантастических матчей, которые позволили ей триумфовать на соревнованиях в Берне. В итоге, к началу февраля юная украинка занимала 185-ю строчку мирового рейтинга.

Фото: twitter.com/marta_kostyuk

Значительно прибавили и другие теннисистки: Леся Цуренко стала 40-й, Екатерина Бондаренко - 80-й, ее теска - Козлова - 85-й, а 17-летняя Даяна Ястремская и вовсе возглавила мировой рейтинг юниоров, будучи 177-й в классификации WTA.

Но, как говорится, не теннисом единым прошел первый месяц нового года. Сборная Украины также блистала в биатлоне. Вита Семеренко провела фантастическую гонку преследования в немецком Оберхофе, завоевав вторую "бронзу" сезона. После этого у основной команды на этапах Кубка мира пошел провал. Мужчины не смогли показать достойный результат в эстафете, настреляв 9 штрафных кругов, а женщины, считающиеся фаворитами в этой же дисциплине, финишировали лишь пятыми.

Фото: подиум Оберхофа. Вита Семеренко - первая справа / AFP

Черная полоса сменилась белой на чемпионате Европы в Риднау, куда отправились наши основные биатлонисты. Сначала Ирина Варвинец не оставила шансов соперницам в спринте, затем завоевала "серебро" гонки преследования. И закрепили успех наши спортсмены золотой медалью в смешанной эстафете. Таким образом, ЧЕ стал самым ярким пятном всего биатлонного сезона.

Фото: НОК Украины

Победный настрой поддержал и Александр Усик. Украинец в сумасшедшей рубке победил Майриса Бриедиса по очкам и вышел в финал WBSS. Более того, непобежденный боксер стал обладателем двух чемпионских поясов в первом тяжелом весе, побив достижение легендарного Холифилда по количеству необходимых для их завоевания поединков. Вдобавок ко всему прочему, Усик стал вторым украинцем в истории (после Владимира Кличко), который объединил чемпионские пояса.

Фото: k2ukraine.com

Также стоит отметить возвращение в большой спорт Елены Костевич. Олимпийская чемпионка выиграла турнир по стрельбе в Германии. Виталий Грынив и Любовь Басова завоевали бронзовые награды на этапе Кубка мира по велотреку, Роман Непота в 21 год стал чемпионом Европы IBJJF по бразильскому джиу-джитсу, а шпажист Богдан Никишин занял второе место на турнире в немецком Хайденхайме.

Спортсмен месяца: Ирина Варвинец (биатлон)

Февраль

Наиболее ярким событием последнего месяца зимы стала Олимпиада-2018, которую принимал корейский Пхенчхан. Правда, не для сборной Украины, которую представляли всего 33 атлета в 9 из 15 видов дисциплин. Первую и единственную медаль (золотую) завоевал Александр Абраменко в суперфинале фристайла.

Главные надежды Украины были возложены на биатлон, однако, если в индивидуальных гонках наши спортсмены выступили довольно неплохо, то вот женскую эстафету назвать "провалом" будет еще мягко. Впоследствии, украинская дружина заняла 21-ю строчку в общем медальном зачете.

На Олимпиаде в Корее было все: землетрясения и штормы, бушевал опасный вирус и попадались на допинге спортсмены. Некоторые умудрялись едва не проспать соревнования и могли лишиться жизни из-за медали. Одним словом, соревнования запомнятся нам надолго.

Фото: www.olympic.org

Удачным выдался февраль в футбольном и баскетбольном планах. Донецкий "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов и в первом поединке одолел "Рому", а киевское "Динамо" по сумме двух встреч прошло шведский АЕК в Лиге Европы (1:1 в гостях и 0:0 в Киеве).

Мужская сборная Украины по баскетболу провела хороший отрезок в квалификации к чемпионату мира-2019. Сначала "сине-желтые" разгромили на выезде Латвию (68:82), затем дома добыли очень важную победу в поединке против Швеции (77:66) и вышли во второй раунд соревнований. Женщины же проиграли в домашней игре со сборной Испании (68:72), после чего отыгрались на Нидерландах, выиграв с разницей в 35 очков (84:49).

Фото: fiba.basketball

Украинские гимнастки собрали полный комплект медалей на турнире в Лос-Анджелесе (Виктория Оноприенко, Ева Мелещук - 1-е места, Влада Никольченко - 2-е, Виктория Фотиева - 3-е), фигуристы - на турнире в Польше ("золото" - Анастасия Архипова, "серебро" - Мария Голубцова и Кирилл Белобров, "бронза" - София Нестерова и Артем Даренский).

Александр Хижняк, выигравший все без исключения награды в 2017 году, был признан лучшим боксером мира независимо от весовых категорий, а Артем Далакян стал новым чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе.

Фото из открытых источников / Александр Хижняк

Прыгунья в высоту Юлия Левченко повторила молодежный рекорд Украины в помещении на турнире в немецком Котбусе, покорив планку в 1.97 м, а национальная сборная по футзалу дошла до четвертьфинальной стадии Евро-2018, где в фантастическом матче уступила сборной Испании (0:1).

Спортсмен месяца: Александр Абраменко (фристайл)

Март

Традиционно после главной Олимпиады проводится Паралимпийские игры, на которых, как правило, украинцы всегда выступают хорошо. Не стали исключением и эти, где нашу страну представляли тридцать спортсменов. 22 медали (по 7 золотых и серебряных, 8 бронзовых), 6 место в общем зачете - таков итог сборной Украины.

Фото: facebook.com/pg/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Победную от паралимпийцев эстафету в один миг подхватили биатлонисты, чьи выступления в феврале оставили желать лучшего. Юлия Журавок стала второй на этапе Кубка IBU, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Подручный завоевали "серебро" смешанной эстафеты, а Юлия Джима стала обладательницей бронзовой медали в спринте. Затем последовало скандальное решение Федерации биатлона о пропуске завершающего этапа Кубка мира в Тюмени, стоившее потери национальной квоты как у мужчин, так и женщин на следующий сезон.

Фото: Юлия Джима

Практически синхронно завершили выступления в еврокубках украинские клубы. "Шахтер" минимально уступил в Риме местной "Роме", которая впоследствии дойдет до полуфинала розыгрыша Лиги чемпионов, "убрав" на своем пути "Барселону", а "динамовцы" по сумме двух встреч проиграли "Лацио". В конце месяца национальная сборная под руководством Шевченко провела две товарищеские встречи против Саудовской Аравии и Японии.

Гимнаст Игорь Радивилов стал двукратным победителем этапа Кубка мира в катарской Дохе: украинцу не нашлось равных в опорном прыжке и упражнениях на кольцах. Дзюдоист Сергей Кривчач завоевал бронзовую медаль на турнире серии Гран-при в Тбилиси в категории до 81 килограмма, а Анна Музычук - на чемпионате Европы по быстрым шахматам.

Фото: НОК Украины / Игорь Радивилов

Также не стоит забывать боксера Александра Гвоздика, который стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC, и Элину Свитолину, впервые пробившуюся в профессиональной карьере в четвертьфинал Miami Open.

Спортсмен месяца: Игорь Радивилов (гимнастика)

Продолжение следует…