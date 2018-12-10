В аеропорту "Бориспіль" сьогодні працюють білоруські фахівці - з'ясовують обставини інциденту, який трапився напередодні увечері.

Літак білоруської авіакомпаніїї "Белавіа" аварійно сів через складні метеоумови. Боїнг, що виконував рейс "Мінськ-Київ", частково з'їхав з посадкової смуги, зачепив ґрунт і пошкодив ліхтарі.

До місця стоянки літак доїхав самостійно. Ніхто не постраждав.