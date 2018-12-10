В аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку літак авіакомпаніїї "Белавіа" [ Редактировать ]
В аеропорту "Бориспіль" сьогодні працюють білоруські фахівці - з'ясовують обставини інциденту, який трапився напередодні увечері.
Літак білоруської авіакомпаніїї "Белавіа" аварійно сів через складні метеоумови. Боїнг, що виконував рейс "Мінськ-Київ", частково з'їхав з посадкової смуги, зачепив ґрунт і пошкодив ліхтарі.
До місця стоянки літак доїхав самостійно. Ніхто не постраждав.
по теме
ЧП в аэропорту "Борисполь": подробности происшествия
В аэропорту "Борисполь" вечером 9 декабря борт "Белави"а (Boeing 737−500) сбил фонари при выруливании
В "Борисполе" произошла авария самолета
В международном аэропорту "Борисполь" в результате жесткой посадки самолета произошла авария
У Японії зникли безвісти п'ятеро американських військових
У Японії п'ятеро американських військових зникли безвісти під час зіткнення двох літаків. Інцидент стався біля острова Сікоку під час дозаправки винищувача у повітрі
Біля берегів Японії упали в море військові літаки США
Два військових американських літаки упали в море неподалік від берегів Японії. На борту було семеро людей. Одного вдалося знайти живим. Інших шукають
Два самолета США столкнулись у побережья Японии
У побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик и транспортный самолет