МВФ має ухвалити нову програму економічної підтримки України [ Редактировать ]
Україна очікує від МВФ нової програми економічної підтримки на майже чотири мільярди доларів. Рішення Рада директорів фонду має ухвалити 18 грудня. Проект розрахований на 14 місяців і замінить попередній, термін дії якого спливає в березні наступного року.
Програма повинна підтримати макростабільність України на період президентських і парламентських виборів. Верховна Рада вже затвердила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом 2,3% ВВП, що є однією з умов Фонду.
Крім того, парламентарі мають переглянути тарифи на теплову енергію, які уряд збільшив з 1 листопада.
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