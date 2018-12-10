Україна очікує від МВФ нової програми економічної підтримки на майже чотири мільярди доларів. Рішення Рада директорів фонду має ухвалити 18 грудня. Проект розрахований на 14 місяців і замінить попередній, термін дії якого спливає в березні наступного року.

Програма повинна підтримати макростабільність України на період президентських і парламентських виборів. Верховна Рада вже затвердила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом 2,3% ВВП, що є однією з умов Фонду.

Крім того, парламентарі мають переглянути тарифи на теплову енергію, які уряд збільшив з 1 листопада.