Убивству харківського фермера запобігли співробітники СБУ. Оперативники отримали інформацію, що житель Харківщини шукає серед місцевого криміналітету виконавців для викрадення і вбивства підприємця.

Правоохоронці з'ясували, що замовником є знайомий потенційної жертви, який таким чином хотів забрати собі його бізнес.

Співробітники СБУ інсценували викрадення фермера, і не лише запобігли вбивству, а й упіймали замовника.