Співробітники СБУ запобігли убивству харківського фермера [ Редактировать ]
Убивству харківського фермера запобігли співробітники СБУ. Оперативники отримали інформацію, що житель Харківщини шукає серед місцевого криміналітету виконавців для викрадення і вбивства підприємця.
Правоохоронці з'ясували, що замовником є знайомий потенційної жертви, який таким чином хотів забрати собі його бізнес.
Співробітники СБУ інсценували викрадення фермера, і не лише запобігли вбивству, а й упіймали замовника.
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