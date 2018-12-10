Співробітники німецької залізниці Deutsche Bahn провели чотиригодинний попереджувальний страйк з 5 до 9 ранку. Акція торкнулася руху швидкісних поїздів, а також потягів міжміського сполучення.

Перебої сталися й у регіональних службах. У федеральній землі - Баварія, були припинені всі перевезення.

Залізничники оголосили страйк після того, як на переговорах у суботу керівництво компанії відмовилося піднімати їм зарплати на 7,5%, натомість запропонувавши менше.