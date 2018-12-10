Уже завтра в парламенті відбудеться голосування щодо майбутньої домовленості Британії з ЄС

У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг за Брекзит. Акцію під стінами парламенту організувала британська євроскептична Партія незалежності й інші праві організації.

Учасники демонстрації закликали уряд не допустити скасування рішення про вихід з ЄС, а також вимагали покращити угоду про Брекзит.

Уже завтра в парламенті відбудеться голосування щодо майбутньої домовленості Британії з ЄС. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що у парламентарів є вибір: проголосувати за нинішню угоду про вихід з ЄС, вийти зі спільноти без договору або відмовитися від Брекзиту взагалі.