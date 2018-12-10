Еммануель Макрон виступить з офіційним зверненням до учасників протестного руху [ Редактировать ]
Еммануель Макрон виступить з офіційним зверненням до учасників протестного руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє французьке телебачення. Трансляція запланована на 21 годину за Києвом. У зверненні президент оголосить про низку термінових заходів для подолання фінансових та інших проблем, на які скаржаться демонстранти.
Нагадаю, акції "жовтих жилетів", спрямовані на скасування анонсованого підвищення цін на бензин, тривають з 17 листопада. І попри те, що влада пішла на поступки, протестувальники "не складають зброї". Тепер вони вимагають відставки Макрона та розпуску парламенту.
Збитки від цих протестів уже оцінюють мільярдами євро. Особливо сильно постраждала столиця: там розбиті шибки, спалені автомобілі, розорені магазини.
"Чесно кажучи, коли я приїхала сюди була шокована. Вітрина потрощена. Пляшки, пакунки, коробки - усе на підлозі. Дуже боляче це бачити. Щоденна виручка нашої крамниці - 7 тисяч євро. З цих грошей ми закуповуємо товар і видаємо зарплатню. Ми не маємо змоги працювати уже три дні. Можете підрахувати, скільки ми вже втратили", - говорить Софія Докур, власниця продуктової крамниці.
"Учора ввечері мій онук сказав: "Переконайся, що ти замкнула двері, щоб "жовті жилети" не могли увійти". Бачите - вони тероризують усіх. Навіть діти бояться", - розповідає Катрин, пенсіонерка.
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