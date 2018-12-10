ЧП в аэропорту "Борисполь": подробности происшествия [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" вечером 9 декабря борт "Белавиа" (Boeing 737−500) сбил фонари при выруливании. Авиакомпания прокомментировала происшествие в Киеве.
"После посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск-Киев, при пробеге правой стойкой шасси задело грунт", - сообщили TUT.BY в пресс-службе авиакомпании.
"Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.
В "Белавиа" сообщают, что причины инцидента расследуются. У самолета Boeing 737−500 поврежден обтекатель. Сейчас в аэропорту "Борисполь" находятся специалисты авиакомпании, которые осматривают самолет.
Из-за аварии 11 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.
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