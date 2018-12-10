У Бельгії урядова криза через міграційний пакт ООН [ Редактировать ]
У Бельгії урядова криза через міграційний пакт ООН. Прем'єр країни заявив, що підпише його, навіть попри те, що найбільша партія країни проти. Світову угоду мають укласти в Марракеші вже сьогодні. І що ближче початок церемонії, то більше країн попереджають, що не поставлять під нею свою візу. Олена Абрамович продовжить.
Міграційний пакт ООН - угода, про яку світові лідери домовились ще у 2016 році. Тоді усі 193 країни Організації підписали декларацію, якою засвідчили: жодна країна не може самостійно впоратися з міжнародною міграцією, тому потрібен глобальний договір.
Одним із перших від нього відмовився Дональд Трамп - американський президент ще рік тому заявив, ця угода несумісна з міграційною політикою США. Нещодавно про відмову повідомили ряд східноєвропейських країн - Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Польща. А в Бельгії через це питання ледь не розпався уряд. Бо прем'єр "за", а найбільша ультраправа партія - "проти".
"Вона занадто про-мігрантська. Там немає нюансів, які потрібні аби задовольнити і європейських громадян. Так, в угоді немає юридичних зобов'язань, але усе ж є праві ризики", - наголошує Тео Франкен, міністр з питань міграції Бельгії.
Чи має право бельгійський прем'єр підписувати документ, якщо на це не погождується найбільша політична сила - у країні поки не вирішили. У Єврокомісії таким розвитком подій не задоволені. Єврокомісар з питань міграції зауважив, розчарований не лише відмовою певних країн, але й тим, що зробили вони це в останній момент.
"Він не є зобов'язуючим, не зачіпає національний суверенітет. Ті, хто виступив проти світового договору, чи вони його читали? Це лише окреслені рамки співпраці з усіма країнами", - заявив Дімітріс Аврамопулос, Єврокомісар з питань міграції.
Договір на 34 сторінки окреслює, як краще організувати потоки мігрантів та точніше визначає їхні права. Країни-учасниці мають погодитися, серед іншого, обмежити тиск на країни, де є багато біженців. Критики називають цю угоду про-мігрантською. Відмовились її підписати не лише країни східного пост-комуністичного блоку. Також мають сумніви Італія, Швейцарія та Австрія. Позиція Відня особливо розчарувала Брюссель, адже саме Австрія до кінця цього року головує в ЄС і вплинула на чимало процесів з цього питання.
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