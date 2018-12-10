Доказательства преступлений России против Украины передадут в Гаагу - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко обещает, что доказательства преступлений России против украинцев на оккупированных территориях передадут в трибунал в Гааге.
Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на его обращение по случаю Международного дня прав человека.
В частности, Порошенко отметил, что главные постулаты Декларации прав человека, принятые ООН, заложены в Конституцию Украины. В то же время он подчеркнул, что из-за российской агрессии права украинцев на оккупированном Донбассе и в Крыму фактически сведены на нет.
"Именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Об этом говорится в большинстве международных документов … Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений Российской Федерации против Украины и наших граждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", – заявил Порошенко.
Он также в очередной раз отметил, что во время военного положения никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет, если Россия открыто не вторгнется на территорию Украины.
Ранее президент заявил, что ВСУ готовы к сдерживанию агрессии России.
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