9 декабря на проспекте Юбилейном в Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами, сообщает сайт vgorode.ua.

"Искры полетели в салон, началось задымление, пассажиров высадили. На место приехали пожарные", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе горсовета, загорелась крыша троллейбуса. К счастью, никто не пострадал, но пассажиры были напуганы.

Однако не всем удается остаться невредимыми после поездки в городском транспорте. Ранее 9-летний мальчик выпал из троллейбуса на проезжую часть.