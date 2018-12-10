В Харькове троллейбус с пассажирами загорелся на ходу (видео) [ Редактировать ]
9 декабря на проспекте Юбилейном в Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами, сообщает сайт vgorode.ua.
"Искры полетели в салон, началось задымление, пассажиров высадили. На место приехали пожарные", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе горсовета, загорелась крыша троллейбуса. К счастью, никто не пострадал, но пассажиры были напуганы.
Однако не всем удается остаться невредимыми после поездки в городском транспорте. Ранее 9-летний мальчик выпал из троллейбуса на проезжую часть.
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