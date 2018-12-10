Регина Тодоренко показала первое фото после родов [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Певица и ведущая Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов. Свое первое фото в качестве мамы она опубликовала в Stories в своем Instagram.
Регина рожала в обычном роддоме, а выписывалась скромно, не привлекая особого внимания.
Из родильного дома Тодоренко забирал ее муж - Влад Топалов.
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