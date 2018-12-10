Днепровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего гражданина за изнасилование ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что трижды судимый мужчина (последний раз за аналогичное преступление), после освобождения из мест лишения свободы надлежащих выводов не сделал, и вновь совершил преступление.

В мае этого года обвиняемый, воспользовавшись тем, что его 9-летний племянник остался без присмотра взрослых, удовлетворил с ним половую страсть неестественным способом.

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