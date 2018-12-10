В Днепре педофил-рецидивист изнасиловал племянника [ Редактировать ]
Днепровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего гражданина за изнасилование ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что трижды судимый мужчина (последний раз за аналогичное преступление), после освобождения из мест лишения свободы надлежащих выводов не сделал, и вновь совершил преступление.
В мае этого года обвиняемый, воспользовавшись тем, что его 9-летний племянник остался без присмотра взрослых, удовлетворил с ним половую страсть неестественным способом.
Ранее мы сообщали о садист-педофиле, год насиловавшем дочь на Буковине.
по теме
У Дніпрі придумали, як прогодувати тварин у притулках
Чим поповнився раціон тварин і чи задоволені вони новим меню?
В Днепре учительница умерла во время урока
В какой-то момент она потеряла сознание и умерла прямо на уроке
У Дніпрі в батьків вилучили немовля
Що трапилося з малюком та чи повернуть його недбалим батькам?
У Дніпрі поліція забрала в батьків 8-місячного малюка
У Дніпрі в батьків забрали 8-місячного малюка. Дитину одразу поклали до лікарні - хлопчик був у занедбаному стані, у нього навіть виявили переломи. Поліцію викликали сусіди, коли побачили, як батько гамселив сина. Що з малюком та чи повернуть його горе-батькам?
В Днепре няня жестко издевалась над ребенком (видео)
В Днепре няня маленького Эрни, которому нет еще и года, жестко издевалась нам малышом