Популярная диета может провоцировать рак - ученые [ Редактировать ]
Диетологи Больницы Бригам Уоменс в Бостоне провели исследование и выяснили, что популярная кетогенная диета может вызывать целый ряд опасных нарушений в организме, - хотя при разумном подходе она может помочь похудеть. Об этом пишет "Медицина 2.0".
Кетогенная диета пользуется особым спросом у знаменитостей и спортсменов. Этот тип питания был разработан и первоначально применялся при лечении эпилепсии у детей, но со временем получил известность как эффективный способ добиться стройности. Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким - углеводов.
В рамках исследования ученые сопоставили показатели состояния микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов в нескольких групп людей. В результате специалисты пришли к выводу о том, что кетогенная низкоуглеводная диета при длительном периоде использования способствует серьезным изменениям в функционировании пищеварительной системы.
По словам ученых, кетогенная диета может быть эффективной, если соблюдать ее правила течение всего определенного срока - от двух недель до месяца. В противном случае организм может и не выдержать.
"Такая диета заставляет организм использовать только жиры в качестве основного источника энергии. Пищеварительная система переучивается существовать в новом формате, но в перспективе это может привести к анорексии и сбоев в работе органов", - заявили исследователи.
Согласно их данным, кетогенная диета способна вызвать критические колебания уровня глюкозы в крови, с чем могут быть связаны различные неблагоприятные процессы, будь то нарушение функций поджелудочной железы или развития серьезных заболеваний, вплоть до диабета и рака.
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