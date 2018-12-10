Самый маленький теленок в мире покорил пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
В США на свет появился недоношенный теленок, которого назвали "самым маленьким в мире", сообщает "Корреспондент". По своим размерам теленок сопоставим с кошкой - его вес составил при рождении всего 4,5 килограмма.
Фото: The Mirror
Владельцы животного, обнаружив у него проблемы с дыханием, доставили его в колледж ветеринарии, работающий при университете штата Миссисипи. Специалисты осмотрели теленка и пришли к выводу, что он, скорее всего, выживет после длительной терапии. В итоге владельцы детеныша оставили его на попечение ветеринарам.
Известно, что в настоящее время животное чувствует себя хорошо. В ближайших планах врачей - установить, не является ли теленок карликом.
Ранее на свет появился щенок с двумя головами.
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