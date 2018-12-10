Налоговый кодекс: Порошенко подписал закон об изменениях [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающиеся Госбюджета на 2019 год. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады Украины.
В статусе проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотру ставок отдельных налогов и сборов на сайте парламента указано, что документ "вернули с подписью от Президента" 10 декабря.
Как отметили авторы законопроекта, документ должен обеспечить сбалансированность бюджетных поступлений в 2019 году и выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.
Он был разработан по инициативе Минфина.
В частности он предусматривает увеличение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, повышение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками, увеличение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта, увеличение ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50% и тому подобное.
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