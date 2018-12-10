10 декабря в Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Nissan и Mazda. В результате аварии пострадала женщина, которая была в салоне автомобиля, не причастного к инциденту.

Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно известно, что Mazda ехала по Запорожскому шоссе в сторону Подстанции, в противоположном направлении двигался Nissan,. На перекрестке с улицей Генерала Пушкина автомобиль Mazda пошел на разворот, как получил удар в заднюю правую дверь.

От удара Nissan откинуло в Lada, которая ехала к ТРЦ "Дафи" в крайней правой полосе. В салоне автомобиля находилась женщина, которую с места аварии забрала "скорая" в областную больницу имени Мечникова. Предварительно, из травм у нее - подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей.

Движение по Запорожскому шоссе не затруднено, но местами собирается пробка. Так, в сторону Подстанции занята средний ряд и крайняя правая полоса, в сторону проспекта Богдана Хмельницкого - средний ряд. Будьте внимательными и осторожными здесь, поскольку на дороге лежат осколки от автомобилей. На месте работает патрульный экипаж, ожидается приезд следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись Mazda и хлебовоз.