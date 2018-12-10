Часто люди думают, что чистка зубов и полоскание рта помогут решить все проблемы с несвежим дыханием. Но иногда основания более серьезные, чем может показаться на первый взгляд. О причинах неприятного запаха изо рта и о том, как от него избавиться, рассказывает newsyou.

Если неприятный запах изо рта не исчезает после чистки зубов, возможно, это связано с внутренней причиной, например с желудком. Сероводородный запах может быть симптомом гастрита или язвенной болезни, кисловатый - болезни пищевода, запах и привкус горечи - желчного пузыря и печени, а ацетоновый запах со слащавым привкусом - болезни поджелудочной железы и сахарного диабета.

Если вы пьете недостаточно воды или ваш рот от природы суховат, то именно нехватка слюны может быть причиной запаха. Кстати, подобная проблема часто наблюдается у людей, которым приходится много разговаривать в течение дня. Слюна используется для того, чтобы "смыть" бактерии. По мере того как их количество будет нарастать, а частицы пищи - накапливаться, бактерии будут создавать запах при разложении продуктов. Если слюны не будет достаточно - концентрация запаха продолжит усиливаться, и это может даже привести к инфекции. Постарайтесь пить больше воды в течение дня для того, чтобы решить подобную проблему.

Еще один частый виновник - кальцинированные отложения, которые содержат бактерии и частицы пищи. Они прячутся внутри миндалин. Если их вовремя не удалить - могут начать гноиться и создавать неприятный запах изо рта. Обычно они имеют белый или желтоватый цвет и мягкую текстуру, создают ощущение, словно в горле что-то застряло. Отоларинголог легко может их удалить, просто промыв миндалины или посредством вакуумного отсасывания.

Еще одна причина для ухудшения запаха дыхания - алкоголь, который часто встречается в жидкостях для полоскания рта. Они только временно маскируют неприятный запах, а на самом деле усугубляют ситуацию. Алкоголь высушивает полость рта, что и ведет к неприятному запаху! Выбирайте средства без спирта в составе, чтобы действительно ощущать эту мятную свежесть, обещанную производителем.

Бактериальная биопленка, которая образовывается на зубах и языке, тоже может производить неприятный серный запах. Чтобы избавиться от него, тщательно очищайте щеткой полость рта. Можете задействовать специальное полоскание или любые устройства для чистки между зубами, где обычная щетка не может достать.

Даже если вы тщательно работаете зубной щеткой, частицы пищи все равно могут оставаться на зубах и между ними, что может привести к образованию кариеса. С этим можно бороться, например, просто обратившись в стоматологию.

Ранее мы писали, какой продукт вызываеет рак у женщин.