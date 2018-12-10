Художница из Челябинска (Россия) Елена Рабек создает потрясающие картины из мусора. Девушка использует все, что уже давно просится на свалку: старые микросхемы, гайки, шурупы, саморезы, высохшие фломастеры, ключи, пуговицы, пазлы мозаики, прищепки и прочее, пишет "Новости N".

"Материалы я достаю из сломанной техники. Разбирала пульт от телевизора, музыкальный центр, механический будильник, однажды разобрала нерабочий пластиночный магнитофон. Ноутбуки - самое привычное дело, мне их знакомые отдают",- рассказывает Елена.

Рисунок наносится на полотно, а потом подбираются, какие элементы из личных запасов мастера подойдут для аппликации. Как-то раз Елене пришло в голову сделать перья совы из белых клавиш клавиатуры сломанного ноутбука, их она тут же приклеила к картине с помощью строительного клея.

Однако если одни художники создают шедевры, другие уничтожают свои произведения. Ранее картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи.