69-летняя Мерил Стрип ждет пополнения в семье [ Редактировать ]
Голливудская актриса Мерил Стрип готовится к очень ответственной роли. Она впервые станет бабушкой.
Об этом пишет Us Weekly.
Звезда на протяжении длительного времени просила дочерей осчастливить ее появлением наследника. Но только сейчас беременной оказалась 35-летняя Мэми Гаммер, которая является старшей дочерью голливудской актрисы.
Пока что Мерил Стрип не называет предполагаемую дату появления малыша. Но известно, что дочь актрисы состоит в романтических отношениях со сценаристом и голливудским продюсером индийского происхождения Мехаром Сетхи и они встречаются с конца прошлого года. Пока влюбленные не готовы узаконить отношения.
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