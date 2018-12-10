Голливудская актриса Мерил Стрип готовится к очень ответственной роли. Она впервые станет бабушкой.

Об этом пишет Us Weekly.

Звезда на протяжении длительного времени просила дочерей осчастливить ее появлением наследника. Но только сейчас беременной оказалась 35-летняя Мэми Гаммер, которая является старшей дочерью голливудской актрисы.

Пока что Мерил Стрип не называет предполагаемую дату появления малыша. Но известно, что дочь актрисы состоит в романтических отношениях со сценаристом и голливудским продюсером индийского происхождения Мехаром Сетхи и они встречаются с конца прошлого года. Пока влюбленные не готовы узаконить отношения.

Читайте также, Регина Тодоренко показала первое фото после родов.