Договор о дружбе с Россией: Порошенко подписал важный закон [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе с Россией. Об этом сообщил Петр Порошенко на своей странице в Тwitter.
По словам Порошенко, прекращение действия договора является частью стратегии Украины на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.
"Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", - отметил он.
Порошенко добавил, что безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленние в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной патриотической украинской армии, поддержка украинского языка также являются частями этой стратегии .
Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу pic.twitter.com/ceyuBUhKHj— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 декабря 2018 г.
10 декабря 2018 г.
Ранее президент заявил, что ВСУ готовы к сдерживанию агрессии России.
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