Известный стример MrDeadMoth обвиняется в нападении на беременную жену во время трансляции игры.

Об этом сообщает Newsweek.

26-летний Люк Джеймс Мюндэй поссорился с женой во время прямого эфира на платформе Twitch. Австралиец резко отреагировал на просьбу прекратить игру и идти ужинать.

После словесной перепалки MrDeadMoth вышел из кадра. Зрители услышали звуки ударов и детский плач. Девушка крикнула: "Ты ударил меня по лицу". Обеспокоенные зрители обратились в полицию.

Изначально обвинения были предъявлены обоим партнерам. Позднее следователи сняли их с жены Мюндэя. Сейчас мужчина арестован.

Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что женщина серьезно не пострадала. "Она была огорчена и потрясена этим инцидентом", - говорится в заявлении. Подтверждено также, что во время нападения в доме находились две маленькие девочки.

На данный момент страницы MrDeadMoth на Twitch и в Twitter недоступны.

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