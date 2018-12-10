Есть напитки, которыми нельзя запивать лекарства ни при каких обстоятельствах, поскольку компоненты, входящие в состав этих напитков, влияют на процесс усвоения медикаментов. В некоторых случаях это может провоцировать опасные последствия. Об этом пишет "Медицина 2.0".



Алкоголь. Его употребление повышает кислотность в желудке, и в результате расщепление лекарств может ускориться. Ответная реакция организма при этом может оказаться непредсказуемой. Самый тяжелый удар в таком случае приходится на печень.



Грейпфрутовый сок. Этот напиток блокирует синтез фермента CYP3A4, ответственный за всасывание лекарств в ЖКТ. Иначе говоря, сок просто делает препараты бесполезными, не действующими. Грейпфрутовый сок нейтрализует эффект контрацептивов, антигистаминных, противосудорожных, обезболивающих препаратов, лекарств для снижения холестерина, антидепрессантов.



Кофе. Данный напиток быстро выводит из организма антибиотики, что в разы снижает их эффективность. Кофе в компании с болеутоляющими – адская смесь: при таком сочетании серьезно повышается вероятность токсичного действия медикаментов, особенно опасного для печени, почек и сердца.



Чай. Вещество танин в составе чая обладает способностью связывать железо. По этой причине чай – напиток, совершенно не подходящий для запивки лекарств от железодефицитной анемии. Кроме того чай не сочетается с препаратами, назначаемыми для лечения расстройств нервной системы.



Газировка. Обилие сахара и углекислого газа в газировке вызывают брожение. При этом действие лекарств может как сильно замедляться, так и наоборот, проявляться в слишком значительной степени.



Минеральная вода. Минералка - напиток щелочной, то есть, снижающий кислотность желудочного сока. Значит, лекарства будут расщепляться медленно и частью вовсе выходить из желудка не усвоенными.

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