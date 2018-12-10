Убивству харківського фермера запобігли співробітники СБУ. Оперативники отримали інформацію, що житель Харківщини шукає серед місцевого криміналітету виконавців для викрадення і вбивства підприємця.

Правоохоронці з'ясували, що замовником є знайомий потенційної жертви, який таким чином хотів привласнити бізнес. Співробітники СБУ інсценували викрадення фермера, і не лише запобігли вбивству, а й упіймали замовника.

"Підозрюваному повідомили про те, що перша частина злочину вже відбулася. І підозрюваний приїхав до будинку з ножем і з наміром брати участь у катуваннях свого знайомого. Як тільки особа приїхала в будинок, він був затриманий", - говорить Віта Дубовик, прес-секретар прокурора Харківської області.