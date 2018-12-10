Чотиригодинний попереджувальний страйк із 5.00 до 9.00 ранку сьогодні провели співробітники Deutsche Bahn. Акція на німецькій залізниці вплинула на рух швидкісних поїздів та міжміських потягів. Перебої трапилися й у регіональних службах.

Так, наприклад на території Баварії були припинені всі перевезення. Страйк залізничники оголосили після того, як на переговорах у суботу керівництво компанії-монополіста відмовилося піднімати їм зарплати на сім з половиною відсотків, натомість запропонувавши менше.