Каковы риски заболеть раком по наследству [ Редактировать ]
В современном мире всем известно о существовании раковых опухолей, но действительно сильно беспокоит эта тема людей, чьи близкие уже сталкивались с такой болезнью лицом к лицу. Подробнее об этом пишет newsyou.info.
В 93% случаев рак не связан с генетикой и причины для появления онкологии совершенно иные: образ жизни, питание, канцерогенные факторы. Эти три причины и являются "возбудителем" рака.
О наследственном раке можно говорить, если у близких появилась онкология до 45 лет. Еще внимательнее нужно относиться ко здоровью, если опухоль поражала два органа, сразу или с разницей в несколько лет.
Также немаловажный фактор - наличие одного и того же заболевания в семье по одной линии, например, у мамы и бабушки.
Чаще всего появление рака в одной семье у нескольких человек можно объяснить образом жизни: дети чаще заболевают раком легких, если родители курят всю жизнь.
В семье, где основной рацион питания - это жирное, сладкое, мучное, а фрукты и овощи почти никогда не покупаются, риск заболеть раком толстой кишки выше. В семье, где и дочь, и мама, и бабушка долго не могли устроить личную жизнь и родить, риск развития рака репродуктивной системы выше.
В любом случае, стоит поговорить с врачом о рисках возникновения рака и каждый год проходить медосмотр.
Недавно мы писали, какие продукты вызывают рак у женщин.
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