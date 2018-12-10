Украинка погибла в аварии в Польше [ Редактировать ]
Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши.
Среди погибших есть 47-летняя гражданка Украины.
Об этом сообщает Тygodnik Polski.
"Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших есть 47-летняя гражданинка Украины. Полиция пока не может установить личность другого погибшего. Известно, что это мужчина", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Словении столкнулись украинские автобусы.
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