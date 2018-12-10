Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши.

Среди погибших есть 47-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщает Тygodnik Polski.

"Два человека погибли в результате наезда в воскресенье легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники вблизи города Вышогруд Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших есть 47-летняя гражданинка Украины. Полиция пока не может установить личность другого погибшего. Известно, что это мужчина", - говорится в сообщении.

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