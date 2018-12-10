Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности [ Редактировать ]
Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил Игоря Додона от должности президента.
Конституционный суд удовлетворил запрос депутатов Демократической партии Молдовы (ДПМ) о приостановлении президентских полномочий Додона, сообщает Point.md.
Ходатайство в КС было подано на том основании, что глава государства отказался санкционировать ряд законов, которые повторно были проголосованы в парламенте.
Отмечается, что Додона отстраняют от должности уже в пятый раз.
Ранее мы сообщали, что Украина и Молдова договорились о поставках оружия.
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