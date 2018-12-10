Фото: euronews.com

В Колумбии автобус с любительской баскетбольной командой попал в аварию, в которой погибли 13 человек. Об этом сообщает издание El Tiempo.

ДТП случилось в районе Йотоко на западе страны. Автобус, перевозивший спортсменов, потерял управление и перевернулся. Отмечается, что еще 20 баскетболистов ранены.

По одной из версий, причиной аварии стал отказ тормозов. Расследование происшествия продолжается.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о жутком ДТП, в котором погибла половина футбольной команды.