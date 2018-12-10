Кортни Кардашьян чрезмерно отфотошопила свою фигуру и навлекла гнев поклонников. В разоблачающем Instagram-аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из двух фотографий, одна из которых отретуширована.

На первом женщина позирует перед камерой в блестящем наряде, через который просматриваются очертания ее широкой талии и бедер, а также складки кожи. Однако на соседнем снимке, сделанном в тот же вечер, видно, что ее реальная фигура сильно отличается.

"Что? Откуда вы взяли вторую фотографию? Я знаю, что они очень сильно себя фотошопят, но на ней запечатлен совершенно другой человек", - удивлялись пользователи в комментариях.

"Я бы сказала "до" и "после" плотного ужина", - шутили другие.

"Выглядит как мужик", - оскорбляли третьи.

"Может, ее раздуло?" - язвили четвертые.

Однако некоторые пользователи соцсети посчитали, что Кардашьян не ретушировала снимок, и объяснили ее "худобу" удачным ракурсом.

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