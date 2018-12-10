В аэропорту "Борисполь" самолет беларусской авикомпании Belavia совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Журналист сайта "Главком" стал очевидцем случившегося и рассказал о том, что происходило на борту самолета на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, испытание для пассажиров не закончилось на посадке самолета. Несколько часов людей не выпускали из самолета.

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