Українці активно скуповують валюту [ Редактировать ]
І поки ринок ще вільний, українці скуповують валюту. За даними Нацбанку, в листопаді громадяни продали більш ніж дев'ятсот мільйонів доларів, а купили один мільярд.
Така динаміка означає, що сальдо продажу в країні стало негативним. Цей показник - один із найвищих за останні чотири роки.
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