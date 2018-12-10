І поки ринок ще вільний, українці скуповують валюту. За даними Нацбанку, в листопаді громадяни продали більш ніж дев'ятсот мільйонів доларів, а купили один мільярд.

Така динаміка означає, що сальдо продажу в країні стало негативним. Цей показник - один із найвищих за останні чотири роки.