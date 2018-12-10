Соціальні виплати для ліквідаторів Чорнобильської аварії треба підвищити. Про це заявили нардепи - члени парламентського комітету з питань соцполітики. Сергій Каплін та Наталія Королевська напередодні Всеукраїнського дня ліквідатора відвідали місто Славутич, де проживає чимало чорнобильців. Поспілкувалися з рятувальниками та місцевою владою. Ті скаржаться - в місцевому бюджеті не завжди вистачає грошей, аби навіть компенсувати вартість проїзду для пільгових категорій.

"Мы, объединив усилия - народных депутатов и общественности выиграли Конституционный суд Украины и мы категорически не голосовали за бюджет 2019 год, одна из важных причин - отсутствие в нем реализации решения Конституционного суда Украины по защите чернобыльцев", - говорить Наталя Королевська, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

"Мінімалка, як поняття, як інститут абсолютно сфальшована і знівечена. Видатки на чорнобильців повинні прив'язуватися до переглянутої мінімальної зарплати, а про прив'язку до мінімального прожиткового мінімуму, потрібно забути, це наруга над людьми, це ненормально абсолютно", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.