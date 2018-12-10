В Харьковской области в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ полностью или частично закрыты на карантин 30 школ. Об этом сообщает Оbjectiv.tv.

На данный момент в области карантин веден в 30 школах. В 19 - полностью, в 11 закрыли отдельные классы (всего 28 классов). Это школы Двуречанского, Волчанского, Великобурлукского, Кегичевского, Купянского районов. А также города Купянск, Первомайский и Чугуев. ОТГ: Нововодолажская, Коломакская.

"На данный момент в области карантин веден в 30 школах: в 19 - полностью, в 11 - в отдельных классах (всего 28 классов)", - сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

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