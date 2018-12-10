У Парижі оговтуються від погромів, які влаштували "жовті жилети" у вихідні. Вони виходили з вимогою відставки президента, хоча той погодився піти на поступки. Макрон нині готує заходи, які мають врегулювати ситуацію. Оприлюднити їх планує вже менш ніж за годину - у зверненні до нації. Усі подробиці - в матеріалі Віталії Кушмирук.

У Парижі прибирають вулиці після погрому "жовтих жилетів". На вихідних протестувальники розбивали вітрини центральних магазинів, трощили банкомати та навіть палили автівки. Жителі міста кажуть - за місяць від протестів уже втомилися.

"Чесно кажучи, коли я приїхала сюди - була шокована. Вітрина потрощена. Пляшки, пакунки, коробки - усе на підлозі. Дуже боляче це бачити. Щоденна виручка нашої крамниці - 7 тисяч євро. На ці гроші закуповуємо товар і видаємо зарплатню. Ми не можемо працювати уже три дні. Ось підрахуйте, скільки ми вже втратили", - говорить Софія Докур, власниця продуктової крамниці.

Теж саме - і в інших французьких містах. Мешканці Бордо скаржаться - "жовті жилети" навіть займалися мародерством.

"Мені гидко. Вони не просто вандали. Вони - злодії. Здається, вони вкрали все. Не тільки інструменти поштарів, а й усю пошту - листи та посилки", - говорить Філіп, працівник пошти.

Але є й ті, хто протестувальників підтримує. А у безладі звинувачують владу, мовляв, у Єлисейському палаці занадто довго зволікали з рішучими діями.

"У "жовтих жилетів" - справедливі вимоги. А ці інциденти не мають із ними нічого спільного. Це - екстремістські групи, якім нічого робити. Вони небезпечні навіть для "жовтих жилетів", - говорить Катрін, жителька Бордо.

Тим часом у Єлисейському палаці Еммануель Макрон провів екстрену зустріч - із лідерами профспілок та представниками бізнесу. А увечері о 21 за київським часом - президент Франції виступить зі зверненням до громадян і оголосить про термінові заходи для покращення ситуації в країні.

"Ми не знаємо, що президент планує сьогодні оголосити. Ми будемо слухати це з великою цікавістю і з надією. Ми занепокоєні, зважаючи на ситуацію в країні", - говорить Лоран Берже, генсекретар центру профспілок.

Тепер "жовті жилети" вимагають не тільки зменшення цін на бензин, а й відставки Макрона та розпуску парламенту. Міністр фінансів заявив, протести уже стали катастофою для французької економіки. Спецслужби країни вважають, що до масових погромів може бути причетною Росія. Усе через сотні фейкових Twitter-акаунтів, які підтримують протестний рух. Розслідування уже розпочали.