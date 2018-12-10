По 50 тисяч гривень для активних та небайдужих

По 50 тисяч гривень для активних та небайдужих. Уряд збільшив розмір виплат за особливі досягнення молоді в розбудові країни. Сьогодні Володимир Гройсман зустрівся із лауреатами премії Кабінету Міністрів.

Серед досягнень, відзначених Кабміном, соціальні акції, волонтерські рухи, впровадження інновацій в міське самоврядування та новітніх ідей у веденні бізнесу.

20 лауреатів віком до 35 років уряд обирає щорічно. Окрім грошової винагороди, вони також отримують диплом та нагрудний знак.

"Коли говорять про те, що ми робимо певні реформи, я завжди підкреслюю, що це є не просто реформи, це фактично заснування нової української держави, тому що всі сфери життя потребують трансформації і змін, і система яка не є досконалою за більше ніж два десятка років нашої незалежності потребувала відповідних змін", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.