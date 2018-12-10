Володимир Гройсман нагородив лауреатів премії Кабміну [ Редактировать ]
По 50 тисяч гривень для активних та небайдужих. Уряд збільшив розмір виплат за особливі досягнення молоді в розбудові країни. Сьогодні Володимир Гройсман зустрівся із лауреатами премії Кабінету Міністрів.
Серед досягнень, відзначених Кабміном, соціальні акції, волонтерські рухи, впровадження інновацій в міське самоврядування та новітніх ідей у веденні бізнесу.
20 лауреатів віком до 35 років уряд обирає щорічно. Окрім грошової винагороди, вони також отримують диплом та нагрудний знак.
"Коли говорять про те, що ми робимо певні реформи, я завжди підкреслюю, що це є не просто реформи, це фактично заснування нової української держави, тому що всі сфери життя потребують трансформації і змін, і система яка не є досконалою за більше ніж два десятка років нашої незалежності потребувала відповідних змін", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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