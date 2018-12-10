Докази у справі Миколи Мартиненка - безпідставні та не можуть бути використані в суді. На думку адвокатів екс-нардепа, слідству не вдалося підтвердити надійність джерел цих матеріалів.

Уже декілька тижнів Шевченківський райсуд столиці розглядає справу по суті. Сьогодні продовжили досліджувати документи, представлені прокурорами. Щоправда, більшість доказів - взагалі не стосуються справи, кажуть адвокати. Підозрюють - у такий спосіб обвинувачення намагається затягнути процес.

"Ці документи які ми досліджуємо - не відповідають ні по формі, ні по суті - ні міжнародним нормам, ні нормам кримінально-процесуального Кодексу. Документи, які ми досліджуємо не викривають мого клієнта. Вони не вказують, що Мартиненко вчинив той злочин, який йому інкримінують. Навпаки - з кожним разом, коли ми вчитуємося, ми переконуємося в невинуватості Мартиненка. Ми переконуємося в політичній вмотивованості цього кримінального провадження", - говорить Петро Бойко, адвокат.